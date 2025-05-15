الإمارات تمنح ترامب "وسام زايد"

وجرت مراسم تقليد الوسام ــ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها ــ في قصر الوطن في في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات.ووصل ، اليوم الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.