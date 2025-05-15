بوتين يقيل قائد القوات البرية بالجيش الروسي

قرر الرئيس الروسي ، اليوم الخميس، إقالة قائد في الجيش الروسي.

وقالت وكالة "أ ف ب"، إن " يعزل رئيس للجيش الروسي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي أصدر، اليوم الخميس، مرسوما بتمديد العمل بخطة الدفاع الروسية للفترة 2021-2025 لمدة عامين إضافيين، ليصبح مدى سريانها لغاية عام 2027.



