"رولز رايس" للسيارات تعلن عن وكيل رسمي لها في العراق

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، إنها "اختارت شركة (العروش) لتجارة السيارات وكيلاً رسمياًَ لها في ، ، ومن المقرّر أن تفتتح صالة العرض الخاصة بها في مطلع العام 2026 تحت اسم رولز-رويس موتور كارز العراق".وأضافت أن "تصميم الصالة سينسجم مع هوية رولز-رويس البصرية الجديدة، فتُتيح لعملائها فرصة اختبار جوهر العلامة التجارية وسط مساحة عصرية وحديثة مزوّدة بأحدث التقنيات الرقمية".وأكدت الشركة العالمية أن "العملاء سيتمكنون قريباً من زيارة منشأة مؤقتة تتوفّر فيها مجموعة من طرازات رولز-رويس، إلى جانب تشكيلة من الإكسسوارات الفاخرة، مع الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها لمالكي سيارات الدار".