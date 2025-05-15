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انفجارات وصفارات الإنذار في تل ابيب بسبب صاروخ يمني
دوليات
2025-05-15 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,305 شوهد
أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مناطق واسعة من تل ابيب.
وقالت الوسائل، إن "صافرات الإنذار تدوي في مناطق عديدة بتل ابيب نتيجة سماع دوي انفجارات".
وأشارت الى ان "الانفجارات ناتجة من سقوط صاروخ
يمني
"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
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