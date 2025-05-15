انفجارات وصفارات الإنذار في تل ابيب بسبب صاروخ يمني

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مناطق واسعة من تل ابيب.

وقالت الوسائل، إن "صافرات الإنذار تدوي في مناطق عديدة بتل ابيب نتيجة سماع دوي انفجارات".

وأشارت الى ان "الانفجارات ناتجة من سقوط صاروخ "، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.