واشنطن: قادة دمشق الجدد يريدون السلام مع إسرائيل

وشدد روبيو عقب لقائه نظيره السوري في أنطاليا بجنوب "لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم، بما في ذلك ".من جانبه، قال مسؤول بإدارة عن العقوبات على : " ستصدر على الأرجح في الأسابيع المقبلة رخصا تغطي نطاقا واسعا من قطاعات الاقتصاد الضرورية لإعادة الإعمار".