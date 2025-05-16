على طريقة مسلسل "الحفرة".. ضبط عائلة تدير تجارة المخدرات

ويعيش الأب وأبناؤه الشبان في حي "كاراشاي" أو "الشاي الأسود"، وقد تورطوا بتجارة عدة أنواع من في سيناريو مشابه لمسلسل الإثارة والجريمة التركي الشهير "الحفرة".وقالت وسائل إعلام محلية، إن تحريات رجال الأمن، قادتهم لاكتشاف نشاط غير قانوني لعائلة تقيم في حي "الشاي الأسود" في مدينة "نازيللي" في ولاية "آيدن".وأخضعت الشرطة العائلة لمراقبة سرية طوال أسبوع، قبل مداهمة منزلهم والقبض على الأب وأبنائه الثلاثة (27 و26 و17 عاماً).وعثرت الشرطة في منزل العائلة على مخدرات من صنف الماريغونا، ومواد صيدلانية صناعية، وموازين دقيقة، كما عثرت الشرطة على أموال في منزل العائلة، يُعتقد أنها من تجارتهم السرية في المخدرات، والتي لم يتضح تاريخ انطلاقها.وأحالت الشرطة الأب وأبناءه إلى المحكمة بعد انتهاء تحقيقاتها معهم في تجارة المخدرات داخل حي "الشاي الأسود".وتتشابه قصة الأب وأبنائه في حي "الشاي الأسود"، مع تجارة المخدرات التي كانت تمتهنها عائلات في حي "الحفرة" الافتراضي الذي ذاع في والعالم العربي عندما حمل اسمه مسلسل من عدة أجزاء ونحو 130 حلقة منذ العام 2017.كما قدمت الدراما العربية في شهر رمضان الماضي، نسخة عربية تحاكي، إلى حد كبير، القصة التركية في مسلسل "تحت الأرض" الذي شارك في بطولته: ، ، لجين ، كرم الشعراني.