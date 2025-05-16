هل سيشارك ترامب بمحادثات تركيا؟

وقال الرئيس الأمريكي ، الجمعة، إنه سيعود إلى بعد انتهاء جولته في منطقة .وأضاف "دعونا نرى ما سيحدث بالنسبة لروسيا وأوكرانيا"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين البلدين في .وذكر أنه سيلتقي مع الرئيس الروسي "بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر".ويجتمع مفاوضون روس وأوكرانيون في إسطنبول، الجمعة، في أول محادثات سلام بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات في الوقت الذي يتعرض فيه الجانبان لضغوط من لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.