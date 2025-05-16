بالصور.. رئيس دولة الإمارات يودّع ترامب

وبذلك اختتم اليوم الرئيس الأمريكي زيارته الخليجية بعد عقد مجموعة من الاتفاقيات والتعاقدات وصلت الى مليارات الدولارات.فيما اكد ان زياراته إلى وقطر والإمارات العربية أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار ما بين 12 و13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي.