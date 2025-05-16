ترامب يدعو إلى تحرك عاجل لإنهاء المجاعة في غزة

وفي تصريح أدلى به أثناء مشاركته في أعمال في ، شدد على ضرورة إيجاد حل للوضع في "فالكثير من الناس يتعرضون للجوع، والكثير من الأمور السيئة تحدث هناك".يذكر أنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ الأول من مارس، في وقت تؤكد فيه أن كمية كافية من المساعدات دخلت خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع.