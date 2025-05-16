ترامب يؤكد: لم أستشر إسرائيل قبل الاعتراف بالحكومة السورية

واستطرد يقول للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرة بقليل مختتمًا جولة في منطقة استمرت أربعة أيام "لم أستشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا".وذكر يوم الثلاثاء إنه سيأمر برفع العقوبات عن ، في تحول كبير لسياسته قبل لقاء جمعه مع الشرع.