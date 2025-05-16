عمل في العراق.. عزل المدعي العام للجنائية الدولية بسبب "التحرش الجنسي"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في ، أن أبلغ المحكمة بقراره أخذ إجازة إدارية حتى انتهاء الإجراءات.، ويشارك في التحقيق محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة.وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا بأن خان قدم الأسبوع الماضي شهادته الختامية في إطار التحقيق الجاري.وقد وجهت الاتهامات إلى مدعي في أكتوبر 2024، مما دفع الجهاز الإداري للمحكمة لبدء التحقيق.ودعت عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وموظفون بالمحكمة إلى تعليق صلاحيات المحامي البريطاني أثناء التحقيق، ومع ذلك، ظل المدعي العام يواصل عمله حتى الآن، رافضا جميع الاتهامات ووصفها بمحاولة لتشويه سمعته.يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف الإسرائيلي .وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء.كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي.وضمن مهام عمله الرسمي، زار كريم خان لأكثر من مرة في السنوات الماضية.