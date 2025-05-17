حماس تبدأ مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في الدوحة بدون شروط مسبقة

وثمّة عاملان أساسيان يُخيّمان على المفاوضات: أولهما قرب نفاد الغذاء في غزة، ما ينذر بمجاعة، وثانيهما احتمال أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل رهائن إسرائيليين.ويعقد الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية "الكابينت" غدًا الأحد، حيث يُفترض أن تستمع القيادة الإسرائيلية إلى وفدها المفاوض، وتقرّر إما التوصّل إلى اتفاق أو المُضيّ قدمًا وبقوة في عملية "عربات جدعون".وعلى وقع هجمات جوية كثيفة وغير مسبوقة منذ بداية الحرب على أنحاء قطاع غزة، أدّت إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، قال الجيش الإسرائيلي في إعلان دراماتيكي، مساء الجمعة:وخلال اليوم الأخير، بدأ الجيش شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق مسيطَر عليها داخل قطاع غزة، ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة، بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب، بما فيها تحرير المختطفين وحسم حماس.وبعد ساعات، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير: "المحادثات استؤنفت في قبل ربع ساعة – حماس عادت إلى الطاولة".الأمر نفسه، أكده النونو لرئيس لحماس قائلا إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة".وأوضح أن "المفاوضات ستكون مفتوحة حول كل القضايا بدون أي تحفظ أو شروط مسبقة".وقال النونو إن حماس "ستعرض وجهة نظرها حول كل القضايا خصوصا المتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتبادل الأسرى".وفي هذا الصدد، قال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان: مع بدء عملية 'عربات جدعون' في غزة، والتي تقودها قيادة الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة، أعلن وفد حماس في الدوحة العودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ــ على النقيض من الموقف الرافض الذي اتخذوه حتى تلك اللحظة، دون انفتاح إنساني غير ضروري ودون وقف لإطلاق النار".وفي السياق نفسه، نقلت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله: "هذه ساعات مصيرية، الفرق تجلس لإجراء مفاوضات جادة. يجب على حماس أن تفهم أنه يجب أن توافق على خطة ويتكوف، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستبدأ المناورة البرية قريبًا جدًا".من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات: "حماس، وإن كانت تتعاون فعليًا في المحادثات، إلا أنها لم تُنهِها فعليًا".وأضافت: "لم تُحرَز المحادثات التي عُقدت الأسبوع الماضي أي تقدّم، وفقًا للمصادر، بسبب طلب حماس ضمانات بوقف الحرب كشرط للمضي قدمًا في المحادثات، وهو ما رفضته . وكذلك طلبت إسرائيل من حماس إطلاق سراح نصف الرهائن وتبني خطة ويتكوف كشرط للمضي قدمًا، وهو ما رفضته حماس".وتقضي خطة ويتكوف الأصلية بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على 40 يومًا، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب، على أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى حال التوصل إلى اتفاق.وتريد "حماس" ضمانات بأن المفاوضات ستؤدي إلى وقف الحرب، وليس تكرار تجربة وقف إطلاق النار مطلع العام الجاري، حينما رفضت إسرائيل الدخول في المفاوضات.كما أضافت إسرائيل شرط نزع سلاح "حماس" ومغادرة قادتها لقطاع غزة، وهو ما رفضته "حماس".لا مقترحات محددةورغم ذلك، قال قيادي آخر في حماس يقيم في غزة طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن هذه الجولة من المفاوضات "لا تستند إلى أي مقترحات سابقة ولا أي مقترح إسرائيلي ومن دون شروط مسبقة سواء إسرائيلية أو من المقاومة".ولم يستبعد القيادي إمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف النار "إذا كان لدى إسرائيل إرادة سياسية للحل ولم تعطل"، مشددا على أن الاتفاق "بحاجة إلى ضغط كاف من الجانب الأمريكي ومن الوسطاء (في مصر وقطر)".وقال "مازال من المبكر الحديث عن تفاؤل لتحقيق تقدم».الأمر نفسه أكده مصدر فلسطيني مطلع قائلا إنه "لا توجد في هذه المفاوضات أي ورقة أو مقترح محدد، بما في ذلك ورقة (من الأمريكي ستيف) ويتكوف" في إشارة ضمنية إلى أن المفاوضات تبدأ من نقطة الصفر.تكثيف الهجماتوأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه "خلال الليل والصباح، استعدّ الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة بشكل كبير، في أعقاب الجمود في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن".وأضافت: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم الإسرائيلي أكثر من 150 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك في إطار الاستعدادات لتوسيع النشاط البري ضمن عملية 'عربات جدعون'".وتابعت: "جدد الجيش الإسرائيلي هذا الصباح هجماته في قطاع غزة. وأفادت التقارير في القطاع بأن دبابات الجيش الإسرائيلي عمّقت خلال الليل توغلها البري في مناطق أخرى في شمال القطاع، فيما يبدو أنه المرحلة الأولى من توسيع المناورة".ملصق سورة الشعراءوأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على السكان في دير البلح بوسط غزة، عليها الآية 63 من سورة الشعراء:"فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ".وتتضمن الصورة مباني مهدّمة تغمرها مياه البحر، ومعها عبارة: "يا سكان غزة، الجيش الإسرائيلي قادم".الجيش الإسرائيلي يسيطر على 35-40% من غزةوبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه وفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية، يسيطر الجيش حاليًا على حوالي 35-40% من قطاع غزة.وقالت: "الخطة هي تعزيز قبضة إسرائيل من خلال الاستيلاء على أراضٍ إضافية. وهذا يعني أن قوات الجيش لن تعمل في مناطق جديدة مؤقتًا فحسب، بل ستسيطر أيضًا على الأحياء والمناطق الاستراتيجية، وتبقى فيها لفترة طويلة، بهدف السيطرة الأمنية".وأضافت: "وفي إطار الاستعدادات، يقوم سلاح الجو بجهود تخفيف مكثفة في المناطق التي من المقرر أن تدخل إليها القوات. وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش بإعداد البنية التحتية لنقل المزيد من السكان إلى جنوب قطاع غزة، إلى المجمعات الإنسانية الموجودة هناك".بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "في غزة، وردت تقارير متزامنة عن انفجار قوي في شمال قطاع غزة، وإطلاق نار كثيف من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي. كما أشارت التقارير إلى تجدد نيران المدفعية والأسلحة النارية من مركبات الجيش الإسرائيلي شرق حي التفاح، غزة. ووفقًا للتقارير، فإن الجيش الإسرائيلي يقصف مباني في شمال غزة. وخلال الليل، وردت تقارير أيضًا عن غارات في خان وجباليا ودير البلح".وأضافت: "جاء الإعلان المفاجئ من الجيش الإسرائيلي بعد ساعات فقط من انتهاء جولة في الشرق الأوسط، وفي ظل تعثّر مفاوضات الأسرى في الدوحة".وتابعت: "وخلال اليومين الماضيين، تصاعدت الهجمات في غزة بشكل ملحوظ، حيث قُتل أكثر من 250 شخصًا منذ صباح الخميس، وفقًا لوزارة في غزة، ما يمثل أعنف غارات منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس/آذار".محاولة ويتكوفونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن مبعوث إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حاول كسر الجمود في محادثات الدوحة باتفاق محدود للإفراج عن الرهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر.وأضافت: "مع ذلك، لا يوجد اتفاق حاليًا، إذ لا تزال حماس تُصرّ على إنهاء الحرب بشكل دائم".وتابعت: "ويتكوف قد استسلم وترك القرار لإسرائيل". ولم يُدلِ ويتكوف بأي تعليق.تحديات رئيسيةمن جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "أحد التحديات الرئيسية للعملية يتعلق بتدهور الوضع الإنساني في غزة. في الأسابيع الأخيرة، عمل مسؤولون دبلوماسيون ودفاعيون على صياغة خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين، خطة من شأنها إقصاء حماس من المعادلة. لكن من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة عقبات كبيرة".وأضافت: "في غضون ذلك، يتفاقم نقص الغذاء في القطاع، حيث حذرت مصادر أمنية من أن الوضع قد يتدهور إلى إنسانية شاملة في غضون عشرة أيام".وتابعت: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أعرب كل من ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قلقهما إزاء تفاقم الجوع في غزة. يأتي هذا بعد أن أعلن ترامب أن غزة بحاجة إلى تحويلها إلى 'منطقة حرية'، ما يعني أن ستسيطر على المنطقة".