رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب إيجاد حلول ملموسة لقضية الأمن الغذائي العربي

وأكد مصطفى في كلمته خلال القمة التنموية بدورتها الخامسة في ، على "أهمية التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مبادرات القمة التنموية"، داعياً الى "اتفاق عربي مشترك بشأن فلسطين".وشدد على "ضرورة إيجاد حلول ملموسة لقضية الأمن الغذائي العربي"، مبيناً انه "قدمنا اليوم رؤيتنا الشاملة والهادفة إلى تحقيق السلام