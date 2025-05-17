وزيرة التخطيط المصرية: اقتصادات الدول العربية مرهونة بهذا الأمر

وشددت المشاط، في كلمة لها خلال القمة التنموية بدورتها الخامسة والمنعقدة في العاصمة ، على "ضرورة التكاتف لتحقيق المصالح العربية، وتعزيز العمل العربي لحل الأزمات".وأشارت إلى أن "التكامل الاقتصادي سيعزز قدرة الدول جميعاً".وأتمت بالقول: "اقتصادات ستكون مرهونة بتوحيد الجهود وتعميق أواصر التنسيق".