وزير الشؤون الخارجية التونسي: هناك ثراء واضح في جدول أعمال القمة التنموية

وقال النفطي في كلمة نقلها بالنيابة عن الرئيس قيس السعيد، خلال التنموية، تابعتها ، اننا "نشكر على الدورة الخامسة للقمة التنموية"، مضيفا ان "هنالك ثراء واضح في جدول أعمال القمة التنموية، ما وعياً مشتركاً لحجم الحاجات والتحديات".واوضح ان "الأوضاع في المنطقة العربية، وما ينجر عنها من استنزاف مقدرات بلداننا، تتأكد الحاجة لإعادة ترتيب الأولويات وفق احتياجات وتطلعات الإنسان العربي".واكد ان "الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يكون في صميم سياستنا التنموية"، فيما اشار الى انه "لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقة دون تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تنفيذ سياسات تحقق الإنصاف".ودعا النفطي الى "تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وخلق بيئة اجتماعية داعمة، لمساهمتها في الاقتصادية".