مندوب السودان في الجامعة العربية: نؤكد أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية

وقال عدوي في كلمته خلال التنموية، وتابعتها ، أن "الرئاسة العراقية للقمتين ستشهد قرارات مُرحبة"، مؤكداً على " أهمية تحقيق التكامل بين ".وأضاف، أن "القمة التنموية تنظر في موضوعات تعكس تطلعات شعوبنا".