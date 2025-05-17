الولايات المتحدة.. عواصف وأعاصير تخلف قتلى ودماراً كبيراً

وأمر حاكم ولاية آندي بتطبيق حالة الطوارئ بعد أن خلفت العاصفة دمارا واسعا، حيث لا يزال أكثر من 100 ألف منزل بدون كهرباء، وقال في بيان: "عدد الضحايا مرشح للارتفاع، ونناشد المواطنين توخي الحذر".وفي ميسوري، أكدت كارا وفاة 5 أشخاص في المدينة، مع تضرر أكثر من 5000 منزل. وأضافت في تغريدة: "الدمار الذي شهدناه اليوم مروع، وأواسي كل من فقدوا أحباءهم أو منازلهم".كما أفادت بأن إعصارا سانت ، مما تسبب في دمار هائل في مقاطعة ، حيث تحولت بعض المناطق إلى "أماكن غير قابلة للتعرف عليها" وفقا لمكتب الشريف المحلي.وامتد تأثير النظام الجوي إلى مناطق أخرى، حيث شهدت موجة حر شديدة، بينما ضربت عواصف قوية منطقة ، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وإجلاء بعض السكان.وحذرت السلطات من استمرار الأحوال الجوية القاسية في الأيام المقبلة، داعية السكان إلى عدم التنقل إلا للضرورة القصوى واتباع إرشادات السلامة. وتعمل فرق الإنقاذ والطوارئ على تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة، بينما بدأ تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها "مناطق كوارث".يأتي هذا الحدث في إطار موسم أعاصير نشط تضرب فيه عواصف عنيفة مناطق متفرقة من ، مما يزيد المخاوف من تكرار كوارث طبيعية مماثلة في الأشهر المقبلة.