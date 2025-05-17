البنك الدولي: ديون سوريا سُويّت ويمكنها الحصول على منح وبرامج إعمار

وقال في بيان: "اعتبارا من 12 أيار 2025، سُدّدت المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية للمؤسسة الدولية للتنمية (صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا)، والبالغة حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي.وأضاف البيان أن ودولة سددت هذه المتأخرات.وأفاد البنك الدولي بأن استعادت أهلية الاستفادة من عمليات جديدة رهنا بالامتثال لسياسات البنك الدولي التشغيلية المعمول بها.وإعلان البنك الدولي يوم الجمعة يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما.وفي السابع والعشرين من نيسان الماضي أعلنت وقطر أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية.وأوضح البنك في بيان: "بعد صراع دام سنوات تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية"، مضيفا أن أول مشروع له مع الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء".وقال متحدث باسم البنك الدولي: "يسعدنا أن تصفية المتأخرات المستحقة على سوريا تسمح للبنك الدولي بالعودة للعمل فيها وتلبية الحاجات التنموية للشعب السوري".وأضاف أن برامج المؤسسة التي تتخذ من مقرا، ستسهم "في استقرار البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى خلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل والنمو لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري.ويأتي إعلان البنك الدولي في ختام جولة خليجية للرئيس الأمريكي ، أعلن خلالها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.واجتمع أيضا بالرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في لقاء وصفه بأنه جرى "بشكل جيد جدا".ووصف الشرع القرار بأنه "تاريخي وشجاع، ويخفف من معاناة الشعب، ويسهم في نهضته ويرسي أسس الاستقرار في المنطقة".ورحبت الخارجية السورية بـ"نقطة التحول الحاسمة" خصوصا أن والمملكة المتحدة وكندا خففت عقوباتها عن سوريا.