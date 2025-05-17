قتلى بتصادم مروحيتين في فنلندا

وذكرت الشرطة الفنلندية، في بيان، أن إحدى المروحيتين كانت تقل شخصين، بينما كانت الأخرى تقل ثلاثة، وإن الحادث أسفر عن "عدد من القتلى".وأضافت أن العدد الدقيق للضحايا وهويات الركاب لا تزال قيد التحقق.من جانبها، أفادت العامة الإستونية، بأن جميع الركاب الخمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.وقع الحادث في بجنوب غربي فنلندا، ووفقا للمحققين، كانت المروحيتان في طريقهما من العاصمة الإستونية تالين إلى مطار فنلندي.وعُثر على حطام المروحيتين في منطقة غابات شمال مدينة توركو. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.