بضمنها العراق.. الفاتيكان ينشر أسماء شيوخ وأمراء عرب شاركوا بحفل تنصيب البابا

وبحسب " "، شملت القائمة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، بينهم قادة سياسيون وأعضاء من العائلات المالكة وسفراء وممثلون رسميون.ومن أبرز الحضور من العالم العربي: الشيخ بن صقر القاسمي حاكم رأس ، والشيخ خالد بن سعود القاسمي من الإمارات، يرافقهم السفير عمر غباش والمستشار حمد الشامسي.كما حضر جوزيف عون برفقة زوجته، فيما مثل السفير الأمير فيصل بن سطام بن مع عادل الجبير وعبدالرحمن المعيقل.وحضر من المستشار الأمير غازي بن محمد والمستشار غازي ، بينما مثل السفير نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد.ومن مصر شارك وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو والسفير حسين السحرتي، فيما حضر من السفير صاوان صابر مصطفى .كما شهد القداس حضور سفير ناصر صنهات القحطاني، وسفيرة قطر أسماء ناجي العمري برفقة نوري الأحمد.ومن حضر السفير لؤي فلوح، فيما مثل القائم بالأعمال صلاح محمد إسحاق .يذكر أن البابا ليو الرابع عشر أقام قداسه الأول صباح الجمعة في كنيسة سيستين، والذي كان مخصصا للكرادلة الـ132 الذين انتخبوه يوم الخميس، دون مشاركة الجمهور.