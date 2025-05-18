عودة شقيق السنوار الى الحياة بعد إقامة صلاة الجنازة ونقله لثلاجة الموتى.. ما القصة؟

وقالت إن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش الدكتور السنوار بعد إعلان استشهاده، إذ لاحظ الأطباء وجود علامات للحياة عليه عند نقله إلى ثلاجة الموتى، مشيرة إلى أنه لا يزال في حالة حرجة.ويُعَد الدكتور زكريا السنوار من أبرز الشخصيات ، وعمل أستاذا للتاريخ بالجامعة الإسلامية في ، وله إسهامات علمية وبحثية واسعة في مجال الفلسطيني.وأظهرت لقطات بثتها وسائل اعلام إقامة صلاة الجنازة على شهداء من عائلة السنوار، بينهم أبناء شقيق زكريا السنوار، في بمخيم النصيرات عقب استهدافهم داخل خيمة العائلة فجر اليوم.