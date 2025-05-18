حريق كبير يخلّف ضحايا بينهم أطفال في الهند

وقالت إدارة مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث والطوارئ والدفاع المدني في تيلانجانا في بيان إن الحريق اندلع في الطابق الأرضي وامتد إلى الطوابق العليا من المبنى الواقع في .ووفق الإدارة فقد شاركت في عملية إخماد الحريق نحو 12 سيارة إطفاء.وذكر وزير ج. كيشان ريدي، الذي زار مكان الواقعة، لوسائل الإعلام المحلية أن التحقيق الأولي أشار إلى أن سبب الحريق ربما يكون ماسا كهربائيا.وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن ستة أطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام من بين الضحايا.