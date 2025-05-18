الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" في غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن قواتنا بدأت عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع في إطار بدء عملية (عربات جدعون)".وأضاف أنه في "خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".وأردف أدرعي "خلال الأسبوع الماضي بدأ ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدف لحماس في أنحاء قطاع غزة، وذلك بهدف تشويش استعدادات العدو ودعمًا للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع"، بحسب البيان.