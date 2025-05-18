معهد فلكي: عيد الاضحى الجمعة

فحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في ، سيبقى الجديد في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يُرجح إمكانية رؤية الهلال بوضوح مساء ذلك اليوم.ومن المتوقع أن تكون غرة شهر 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28 ايار على أن تكون وقفة فلكياً يوم الخميس في الخامس من حزيران المقبل.أما أول أيام فسيكون يوم الجمعة في السادس من حزيران ، وفقًا للحسابات الفلكية.