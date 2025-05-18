البتكوين يكسر حاجز الـ105 ألف دولار

وارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 3.66% إلى 2.559.87 دولار.وصعدت عملة سولانا بنسبة 5.52% إلى 174.64 دولار.ويأتي ذلك بعدما تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار الخميس الماضي ووصلت إلى 102385 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل شباط/ فبراير مدعومة باتفاق واسع النطاق بين والمملكة المتحدة.وجاء ذلك في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار.وقال الأميركي بيسنت، الأحد، إنه يتوقع إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً.وأضاف أن توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية.