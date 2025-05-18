واشنطن: ترامب مصمم على حل النزاع مع إيران بالحوار

وذكر ويتكوف لشبكة "إيه بي " الأميركية، أن "هناك خطاً أحمر واضحاً لدى يتمثل في التخصيب النووي، فلا يمكننا السماح بالتخصيب ولو بنسبة 1 في المائة؛ لأن التخصيب يعطي القدرة على التسلح النووي، ونحن لن نسمح بوصول قنبلة إلى هنا".وشدد على أن "أي اتفاق محتمل يجب أن يُبنى على هذا الأساس"، مبيناً أن "كل شيء يبدأ من وجهة نظرنا باتفاق لا يتضمن التخصيب. لا يمكننا بذلك إطلاقاً".وأشار إلى أن " تأمل في إحراز تقدم"، موضحاً أنه "باستثناء ذلك، هناك كثير من السبل التي يمكننا من خلالها تحقيق أهدافنا في هذه المفاوضات".وتابع الرئاسي الأمريكي "نعتقد أننا سنعقد اجتماعاً هذا الأسبوع في أوروبا، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض النتائج الإيجابية الحقيقية. هذا هو موقفنا الحالي".