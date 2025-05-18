المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا: الأسبوع المقبل سيكون حاسما

وقالت لايين، في مستهلّ لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية ، إن "المهم الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما".وأضافت: "أظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".يأتي ذلك فيما التقى فانس الرئيس الأوكراني ، الأحد، في ، حيث ناقشا خصوصا المكالمة الهاتفية المقرّر إجراؤها الإثنين بين وفلاديمير .واللقاء الذي أعلنه متحدث باسم فانس، هو الأول منذ المشادة الكلامية بين الرجلين، في في 28 فبراير، والتي شارك فيها .