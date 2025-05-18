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المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا: الأسبوع المقبل سيكون حاسما
دوليات
2025-05-18 | 12:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
265 شوهد
رأت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير
لايين، الأحد، أن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا، خصوصا في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي.
وقالت
فون دير
لايين، في مستهلّ لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية
جورجيا ميلوني
، إن "المهم الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما".
وأضافت: "أظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".
يأتي ذلك فيما التقى فانس الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، الأحد، في
روما
، حيث ناقشا خصوصا المكالمة الهاتفية المقرّر إجراؤها الإثنين بين
دونالد ترامب
وفلاديمير
بوتين
.
واللقاء الذي أعلنه متحدث باسم فانس، هو الأول منذ المشادة الكلامية بين الرجلين، في
البيت الأبيض
في 28 فبراير، والتي شارك فيها
ترامب
.
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