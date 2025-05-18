سوريا.. انفجار قرب مخفر الشرطة في "الميادين"

أفاد مصدر أمني سوري، مساء الأحد، بوقوع انفجار قرب مخفر الشرطة في مدينة "الميادين".

وقال المصدر بحسب وكالة " "، "انفجار يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة استهدف مخفر الشرطة في مدينة الميادين". وأضاف المصدر "شهداء وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف ". الى ذلك، قال مصدر أمني آخر، "مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة آخرين في انفجار بمدينة الميادين بريف دير ".

