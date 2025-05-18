تعطل أنظمة مراقبة الحركة الجوية في مطار باريس وتخفيض الرحلات الى 40 بالمئة

وذكرت الهيئة في بيان أنه "من الضروري إجراء بعض "التعديلات" تتضمن تقليصا كبيرا في عدد الرحلات الجوية".ولم يقدم البيان تفاصيل حول سبب تعطل النظام.وأكدت الهيئة أن فرقها "معبأة بالكامل لاستعادة الرحلات الجوية الاعتيادية في أقرب وقت ممكن".ويخدم - رحلات داخلية ودولية منها رحلات لمعظم والولايات المتحدة.وتم إلغاء رحلات متجهة إلى إسبانيا والدنمارك والسعودية وإيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا وأيرلندا وعدد من المدن الفرنسية اليوم الأحد في حين تم تأجيل مواعيد العديد من الرحلات الأخرى.