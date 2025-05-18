تونس.. إصابات باصطدام حافلة بمقهى في القيروان

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الحادثة وقعت على مستوى منطقة رقادة من معتمدية الجنوبية (وسط البلاد).وأفادت المصادر بأنه تم نقل عدد من اللاعبات إلى مستشفيات مدينة القيروان لتلقي الإسعافات الضرورية.ومن بين المصابين أربع عشرة من لاعبات الجمعية النسائية ببوحجلة كن في طريقهن إلى منزل بورقيبة لخوض مقابلة رياضية، بالإضافة إلى ثلاثة من رواد المقهى وسائق الشاحنة.