استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة

أفاد مسؤولون إسرائيليون، مساء الأحد، باستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى بشكل فوري.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، أن " والأمني قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى بشكل فوري".

وأضافوا أن "المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة 24 مايو".



كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول، أن "المساعدات التي ستنقل إلى غزة تشمل مواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية وتشمل أدوية مخصصة للمستشفيات".

ولفت الى أن "المساعدات سيتم إيصالها عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة المطبخ العالمي ومنظمات إغاثة أخرى".