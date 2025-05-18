الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وقال غوتيريش إن "هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وتدفق المساعدات بحرية".

وأضاف "لا شيء يبرر هجمات حماس المروعة في 7 أكتوبر ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، وفق وصفه.



وكان مسؤولون إسرائيليون أفادوا، مساء الأحد، باستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، أن " والأمني قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري