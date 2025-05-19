عالميا.. صعود أسعار الذهب مع تراجع الدولار

وبحسب " "، جاء ذلك في أعقاب تأكيدات أمريكية على تهديدات الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.73% إلى 3242.20 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.27% إلى 3244.26 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وانخفض الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة وسجل أسوأ أسبوع له منذ الماضي مع تزايد الرغبة في المخاطرة بسبب اتفاق التجارة بين والصين.وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" إن "خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ورد الفعل المقابل من جانب السوق تجاه تجنب المخاطرة، أعاد بعض الحيوية إلى سعر الذهب".وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.78% إلى 100.299 نقطة.