إيران ترفض ما جاء في قمة بغداد حول الجزر الثلاث

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، رفض بشكل قاطع المزاعم التي وردت في البيان الختامي للقمة العربية في بشأن الجزر الإيرانية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، مؤكدا أن "الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية".وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي ادعاء في هذا الصدد مخالفاً للمبادئ الأساسية لميثاق والقانون الدولي، والتي تشمل احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، فضلاً عن مبدأ حسن الجوار، وتعتبر إثارة مثل هذه القضية في البيان الختامي للقمة العربية أمراً غير مقبول".وتابع "بدلا من التطرق إلى المطالبات التي لا أساس لها، ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة عند صياغة مواقفها، وأن تعمل على تعزيز التفاهم والعلاقات بين بلدان المنطقة".