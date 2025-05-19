بدء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين

– دولي

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي قد بدأت قبل لحظات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في قوله إن "المكالمة الهاتفية بدأت بين وبوتين قبل لحظات".

ويوم السبت أعلن ترامب أنه يخطط للتحدث بالهاتف مع نظيره الروسي يوم الاثنين، لمناقشة موضوع تسوية الصراع الأوكراني.

وذكر ترامب أنه سيتواصل بعد ذلك مع وزعماء دول حلف . معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثاته مع وزيلينسكي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد في وقت سابق، أن التقدم في حل النزاع الأوكراني، يمكن أن يتحقق فقط باللقاء بين الرئيسين ترامب وبوتين. وخلال ذلك نوه روبيو بأنه لم يتم بعد تحديد موعد هذا اللقاء ويجب على الطرفين أن يقررا لاحقا كيفية ترتيب وتنظيم الحوار بين الرئيسين.

من جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين أن الإعداد جار للمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي .

ولفت بيسكوف اليوم الاثنين، إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل على المدى الطويل لإيجاد حل للنزاع الأوكراني، وقال: "هناك عمل شاق، وربما طويل الأمد، ينتظرنا في بعض المجالات. وترتبط التسوية بعدد كبير من التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى مناقشتها. والجانب الروسي مستعد لهذا العمل".