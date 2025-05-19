ملك السعودية يوجه باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين على نفقته

وقال وزير والدعوة والإرشاد العام على برنامج ضيوف خادم الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور ، إن "هذه اللفتة الكريمة تعكس اهتمام المملكة وقيادتها وحرصها الدائم على دعم أبناء الشعب الفلسطيني وترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية".وأكد أن "هذه الاستضافة تأتي امتدادا لما توليه القيادة من حرص على أداء مناسك الحج لأبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الوزارة باشرت فور صدور التوجيه بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج الفلسطينيين، بدءا من مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، وسط منظومة متكاملة خلال إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة".وأوضح آل الشيخ أن "البرنامج استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لقيادة المملكة في خدمة والمسلمين وتعزيز مكانتها كونها قلبًا للعالم الإسلامي وقبلة للمسلمين".