العثور على جثة عراقي بجانبها اجنبي تعرض للضرب قرب الحدود البيلاروسية اللاتفية

وقالت في بيان أن "حرس الحدود في منطقة فيرخنيدفينسك على الحدود مع لاتفيا عثروا على جثة لاجئ عراقي الجنسية، وكان بجانبه أجنبي آخر لا يستطيع التحرك بمفرده".وأكدت أن "حرس الحدود قدموا الإسعافات الأولية للمصاب واستدعوا المسعفين، فيما وصل فريق الإسعاف وقام بنقل الرجل إلى المستشفى في منطقة فيرخنيدفينسك المركزية"، مشيرة إلى أن "حرس الحدود في بولوتسك عثروا في وقت لاحق على جثة لاجئ آخر، ولم يتم العثور معه على أي وثائق أو متعلقات شخصية".وذكر البيان أن "التحقيقات مستمرة في الموقع الذي عثر فيه على الجثث لتحديد كافة ملابسات الحادث".يشار إلى أنه منذ بداية شهر ايار، تم العثور على 5 جثث لاجئين على الحدود البيلاروسية .وأعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع بيلاروس في عام 2021، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.ونفت بيلاروس هذه الاتهامات بشكل قاطع، فيما أفاد حرس الحدود البيلاروسي عن عمليات طرد قسري لمهاجرين من قبل دول المجاورة، فضلا عن حالات اكتشاف جثث لاجئين عانوا من مثل هذه الإجراءات من قبل الدول المجاورة.