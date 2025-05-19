رئيس عربي يتعهد بالعمل دون مخصصات أو سكن من الدولة

وأكد أنه سيعلن ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري، مؤكدا أن هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه المرتقب.البرهان أعلن تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء، وفق مرسوم دستوري، وكان البرهان قد تعهد في شباط الماضي بتعيين حكومة انتقالية لا تنتمي لأي أحزاب سياسية.كما أعلن تعيين كل من سلمى ونوارة أبو طاهر عضوين جديدين في مجلس السيادة.كان إدريس، أستاذ الفلسفة والقانون الدولي البالغ من العمر 71 عاما، عضوا سابقا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة كما شغل منصب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينيات الماضي.وُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال ، حيث ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية، والتاريخية.وبرز دوليا من خلال إسهاماته المهمة في مجال الملكية الفكرية، إذ تولى منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، كما شغل سابقا منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).