مصر.. سقوط طائرة ومقتل طاقمها

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فإن "طائرة تدريب سقطت في إحدى مناطق التدريب أثناء تنفيذ نشاط تدريبي، ما أسفر عن طاقم الطائرة بالكامل".وفيما أشار إلى أن "الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث"، قدّم باسم القوات المسلحة "خالص التعازي لأسر الضحايا".