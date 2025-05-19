‌‏قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يتوعدون "إسرائيل"

وقال القادة في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية: "نعارض بشدة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في ، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق وإعلان عن سماحها بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة غير كاف إطلاقا".ودعا البيان "الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية بالتعاون مع لضمان استئناف إيصالها بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية".وتابع القادة قائلين: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الشنيعة.. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردا على ذلك".كما أكدوا معارضتهم أي محاولة لتوسيع المستوطنات في ، حيث قالوا إنه "يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض بقاء وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".واختتم القادة الثلاثة بيانهم بالتأكيد على أنهم "ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ومستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذا الهدف".