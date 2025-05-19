50 مليون ليرة مكافأة لموظفين حميا المتحف السوري ليلة سقوط الأسد

وخلال مؤتمر صحافي، قال وزير الثقافة: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق، ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى، لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من : 50 مليون ليرة لكل منهما".واضاف: "لأنّ الجديدة من شأنها أن تُكافئ المجتهد، ومن شأنها أن تُعطي كلَّ ذي حقٍّ حقّه".وبرغم عدم ذكر اسميهما في مقطع الفيديو المتداول من المؤتمر الصحافي، إلا أنّ تقارير سابقةً أشارت إلى وجود حارس يُدعى ، بينما ذكرت تقارير أخرى اسم ، وقد حرص على البقاء برغم هروب بعض زملائه، قائلاً إنه رفع سلاحه في وجه من حاول الاقتراب، وقال: "هذه إدارة مدنية، وهذا مكان آثار، ولا نريد ضرراً لنا ولا لكم". وبعدما اشتدّ إطلاق النار باتجاه الباب في محاولة لكسر القفل، أطلق النار في الهواء، وقال مجدداً: "أرجوكم أن تحافظوا على آثار سوريا".