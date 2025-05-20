اكفان بدل الطعام.. ما وجد داخل شاحنتي مساعدات الى غزة

وذكر عبده ان "الأكفان ليست مساعدات غذائية بل تحضيرا لموت جماعي وغزة لا يتم إطعامها بل دفنها".وسمحت الاثنين بدخول 5 شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع عبر ، بعد توقف دام حوالي 3 أشهر بسبب الحصار المشدد على القطاع.وهذه الشاحنات كانت محملة بمساعدات تشمل أغذية للأطفال وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية، لكنها تمثل "قطرة في محيط" مقارنة بحجم الاحتياجات الهائلة لسكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.ووصف في ، ، دخول هذه الشاحنات بأنه "تطور مرحب به" لكنه شدد على ضرورة "السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات بشكل منتظم لتلبية الاحتياجات المتزايدة".وحذر من "مخاطر حدوث مجاعة ونقص حاد في المواد الأساسية إذا استمر الحصار".