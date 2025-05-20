الاتحاد الأوروبي يقرر رفع جميع العقوبات عن سوريا

وأشارت الوكالة إلى أن "جزءاً من العقوبات الأوروبية المرفوعة كان يطال النظام المصرفي السوري ويحرمه من الوصول إلى السوق المالية الدولية".من جهتها، أكدت وسائل إعلام ألمانية أيضاً أن " رفع العقوبات عن ".وسبق أن أعربت ، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية .