بينها المياه والطاقة والنقل.. سوريا تعلن توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن

وقال في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ، إنه " حققنا نجاحا مشتركا مع برفع العقوبات عن "، مشيرا الى ان " علاقاتنا مع الأردن تبشر بازدهار شعوب المنطقة".وتابع، انه " لدينا توجيهات بالبناء على ما يجمعنا مع سوريا من أخوة ومصالح مشتركة"، لافتا الى ان "هناك تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن".من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني: انه " تم الاتفاق مع دمشق على خريطة طريق للتعاون في مجالات والمياه والنقل والطاقة"، مبينا ان " سوريا تمر في مرحلة تاريخية وسنكون خلالها السند والداعم وصولا لسوريا حرة مستقرة موحدة".