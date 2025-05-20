الجيش الأردني: إحباط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر عسكري مسؤول في أن " أحبطت، ضمن منطقة مسؤوليتها وعلى واجهتها، محاولة تهريب مواد مخدرة كانت محملة بواسطة طائرة مسيرة".وأضاف المصدر أن "قوات حرس الحدود في ، وبالتنسيق مع والعسكرية وإدارة ، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".وأوضح أنه تم "اعتراض الطائرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، إلى جانب حمولتها"، مشيرا إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته"، مؤكدا أنها ستواصل "التعامل بكل قوة وحزم مع مختلف محاولات التسلل أو التهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها".