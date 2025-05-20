محام أمريكي: بايدن يتعرض لسوء التعامل من زوجته وقد تحاكم

وكتب تيريل على منصة "إكس" معلقا على منشور مستخدم آخر مفاده أن كانت على علم بالمشاكل الصحية التي يعاني منها زوجها، لكنها لا تزال تحرضه على الترشح للرئاسة: "إساءة معاملة كبار السن! مسؤولية جنائية؟".وأفادت صحيفة " تايمز" الأحد الماضي نقلا عن المتحدث باسم بايدن، بتشخيص إصابة الرئيس الأمريكي السابق بسرطان البروستات.وأشارت إلى أنه يمكن علاج المرض بشكل فعال