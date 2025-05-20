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ترامب يدافع عن شغفه بتناول البرغر وشرب الكولا: الذين نصحوني بالتوقف عنها رحلوا
دوليات
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شغفه بتناول الوجبات السريعة، مؤكدًا أن هذه العادة تمثل جزءاً من أسلوب حياة لم يتخلَ عنه رغم نصائح المقربين.
2025-05-20 | 12:04
2025-05-20T12:04:44+00:00
Alsumaria Tv
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ترامب يدافع عن شغفه بتناول البرغر وشرب الكولا: الذين نصحوني بالتوقف عنها رحلوا
المصدر:
العربية
505 شوهد
دافع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن شغفه بتناول الوجبات السريعة، مؤكدًا أن هذه العادة تمثل جزءاً من أسلوب حياة لم يتخلَ عنه رغم نصائح المقربين.
وقال
ترامب
في تصريح صحفي: “الذين نصحوني بالتوقف عن تناول البرغر وشرب الكولا دايت رحلوا منذ زمن… وأنا لا أزال هنا”، في إشارة إلى تمسّكه بعاداته الغذائية رغم التحذيرات الصحية المستمرة.
وبينما يواصل الأطباء وخبراء التغذية التحذير من مخاطر الوجبات السريعة على
الصحة
العامة، الا ان ترامب يصر على تفضيل هذه الوجبات.
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