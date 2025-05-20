ترامب يدافع عن شغفه بتناول البرغر وشرب الكولا: الذين نصحوني بالتوقف عنها رحلوا

وقال في تصريح صحفي: “الذين نصحوني بالتوقف عن تناول البرغر وشرب الكولا دايت رحلوا منذ زمن… وأنا لا أزال هنا”، في إشارة إلى تمسّكه بعاداته الغذائية رغم التحذيرات الصحية المستمرة.وبينما يواصل الأطباء وخبراء التغذية التحذير من مخاطر الوجبات السريعة على العامة، الا ان ترامب يصر على تفضيل هذه الوجبات.