تقرير أمريكي: إيلون ماسك يختفي

وذكرت المجلة أن الملياردير المثير للجدل اختفى أيضا عن أنظار الرأي العام، موضحة أنها قامت بتحليل خاص لمنشورات وشركائه على ، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات والإحاطات الإعلامية في .ونتيجة لذلك توصلت "بوليتيكو" إلى أن ماسك "اختفى منها" منذ أكثر من شهر.وأوضحت "بوليتيكو" أن "الرئيس الذي كان يذكر ماسك كل بضعة أيام على موقع (تروث سوشيال)، لم يكتب عنه شيئا منذ أكثر من شهر".وأضافت أن "ماسك الذي كان في يوم ما عنصرا أساسيا في الإحاطات الإعلامية للبيت الأبيض، بالكاد يأتي ذكره عرضا الآن. حتى أعضاء استبعدوه فعليا من تقاريرهم".وأشارت بوليتيكو أيضا إلى أن ترامب لم يعد يستخدم اسم ماسك في حملاته لجمع التبرعات. ففي شباط الماضي، كان اسم رائد الأعمال الأمريكي يذكر كل يوم تقريبا في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات. ومع ذلك، في أوائل مارس "توقف ذكر اسم ماسك فجأة".كان ابتعاد عن ماسك دراماتيكيا على الإنترنت. في فبراير ومارس، نشر ترامب منشورات عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بمعدل أربع مرات أسبوعيا، ومنذ أوائل أبريل، لم يذكر الرئيس ماسك ولا مرة واحدة على موقع (تروث سوشيال)".