ماذا كشف الشرع عن "عملياته في العراق" خلال حديث مع سفير امريكي سابق؟

وفي محاضرة بعنوان "انتصر الثوار في .. والان ماذا"، قال فورد انه "ابتداء من عام 2023، دعتني مؤسسة بريطانية غير حكومية، متخصصة في حل الصراعات، من أجل مساعدتهم في إخراج هذا الشرع من عالم الإرهاب وإدخاله إلى عالم السياسة التقليدية".وتابع: "عندما التقيته للمرة الأولى، حين كان اسمه الحركي الجولاني جلست بجانبه وقلت له باللغة العربية: خلال مليون سنة لم أكن أتخيل أنني سأكون جالسا بجانبك... ونظر إلي وتحدث بنبرة ناعمة قائلا: ولا أنا".وأشار فورد إلى أنه أجرى مع الشرع حوارا "سلسا" وقال إن ما لفت نظره خلال اللقاء أن الشرع "لم يعتذر عن العمليات الإرهابية في وسوريا" لكنه قال إن "التكتيكات والقواعد التي كان يتبعها في العراق لا تصلح عندما تحكم 4 ملايين شخص (في إدلب)".لكن الرئاسة السورية نفت من جانبها حدوث أي لقاء سري بين فورد والشرع، مشيرة الى ان زيارة فورد كانت ضمن مجموعة وفود أوروبية وامريكية ولم يحصل لقاء انفرادي او سري بين الجانبين.