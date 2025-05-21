ونقلت صحيفة "جيوش كرونيكل" الصادرة في ، ان قطب الشحن العالمي جيالوز اعترف أمام في لندن بأنه شارك في انتهاك العقوبات من خلال نقل الوقود الإيراني المحظور بشكل متكرر عبر المياه الدولية، تحت أنه عراقي.وأخبر جيالوز أوغلو المحكمة أن سفينته انتهكت العقوبات الأمريكية، وادعى أنه كان "ساذجًا" بالسماح لها بالسفر من حاملةً المواد الممنوعة، كما أقرّ بعدم وجود إجراءات قانونية لضمان الامتثال لنظام العقوبات.جاءت هذه الاعترافات خلال إجراءات في نزاع تجاري يجري النظر فيه في المحكمة العليا، بين شركة سيتو للشحن وشركة سافوري للشحن، وتتركز القضية على ملكية وتشغيل ناقلة النفط 1، التي استأجرتها شركة سيتو واستخدمت لنقل البضائع الإيرانية.ويزعم أن جيالوز أوغلو انه وافق على البيع التدريجي لسفينة فيكتور 1 إلى شركة سيتو على مدى خمس سنوات؛ وتزعم شركة سيتو أنه تراجع عن نقل ملكية السفينة في نهاية الاتفاقية بسبب مزاعم بأن سيتو انتهكت العقوبات.وذكرت الوثائق أيضًا، وفقًا لسييتو، أن جيالوز أوغلو سمح للسفينة، عن علم، بنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات قبل إنهاء عقد الإيجار المتعلق بنقل ملكية السفينة، لكن جيالوز أوغلو أبلغ المحكمة بأنه كان "ضحية" لخطأ سييتو.في بداية استجوابه، ادعى جيالوز أوغلو أنه لم يكن يعلم أن سفينته انتهكت العقوبات الأمريكية، لكن مع نهاية الجلسة، أقر بأنه كان يعلم في جميع الأوقات أن سفينته قد حمّلت النفط في إيران، وأنه كان على علم أيضًا بوثائق مزورة تُشير زورًا إلى أن الشحنة قادمة من .كما ذكرت سابقًا ، نقلت ناقلة النفط فيكتور 1 نفطًا إيرانيًا خاضعًا للعقوبات، واعترف جيالوز أوغلو أمام المحكمة بأن الشحنة كانت مُموّهة باستخدام أوراق مزورة تحمل توقيع قبطان الناقلة.في أغسطس/آب 2020، اعترضت السلطات الأمريكية أربع ناقلات نفط تابعة لجيالوز أوغلو - ، وبيرينغ، وباندي، ولونا - تديرها شركته إنترناشونال سيرفيسز، وتمت مصادرتها، وفي المحكمة، اعترف جيالوز أوغلو بمعرفته بخرق العقوبات الإيرانية وتزوير الوثائق.