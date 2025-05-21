الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الوصية
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن "القبة الذهبية": ستعتمد على تكنولوجيا فضائية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527101-638834164710046866.jpg
امام محكمة بريطانية.. شركة شحن دولية تعترف بنقل النفط الإيراني بـ"أوراق عراقية"
دوليات
2025-05-21 | 05:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,331 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
اعترفت شركة شحن يونانية، بانها "انتهكت العقوبات الامريكية" بنقل النفط الإيراني وتصديره على انه نفط عراقي، وذلك خلال استجواب مالك الشركة امام
المحكمة العليا
البريطانية في
لندن
.
ونقلت صحيفة "جيوش كرونيكل" الصادرة في
لندن
، ان قطب الشحن العالمي
جورج
جيالوز
أوغلو
اعترف أمام
المحكمة العليا
في لندن بأنه شارك في انتهاك العقوبات من خلال نقل الوقود الإيراني المحظور بشكل متكرر عبر المياه الدولية، تحت
ستار
أنه عراقي.
وأخبر جيالوز أوغلو المحكمة أن سفينته انتهكت العقوبات الأمريكية، وادعى أنه كان "ساذجًا" بالسماح لها بالسفر من
إيران
حاملةً المواد الممنوعة، كما أقرّ بعدم وجود إجراءات قانونية لضمان الامتثال لنظام العقوبات.
جاءت هذه الاعترافات خلال إجراءات في نزاع تجاري يجري النظر فيه في المحكمة العليا، بين شركة سيتو للشحن وشركة سافوري للشحن، وتتركز القضية على ملكية وتشغيل ناقلة النفط
فيكتور
1، التي استأجرتها شركة سيتو واستخدمت لنقل البضائع الإيرانية.
ويزعم أن جيالوز أوغلو انه وافق على البيع التدريجي لسفينة فيكتور 1 إلى شركة سيتو على مدى خمس سنوات؛ وتزعم شركة سيتو أنه تراجع عن نقل ملكية السفينة في نهاية الاتفاقية بسبب مزاعم بأن سيتو انتهكت العقوبات.
وذكرت الوثائق أيضًا، وفقًا لسييتو، أن جيالوز أوغلو سمح للسفينة، عن علم، بنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات قبل إنهاء عقد الإيجار المتعلق بنقل ملكية السفينة، لكن جيالوز أوغلو أبلغ المحكمة بأنه كان "ضحية" لخطأ سييتو.
في بداية استجوابه، ادعى جيالوز أوغلو أنه لم يكن يعلم أن سفينته انتهكت العقوبات الأمريكية، لكن مع نهاية الجلسة، أقر بأنه كان يعلم في جميع الأوقات أن سفينته قد حمّلت النفط في إيران، وأنه كان على علم أيضًا بوثائق مزورة تُشير زورًا إلى أن الشحنة قادمة من
العراق
.
كما ذكرت
اللجنة المشتركة
سابقًا ، نقلت ناقلة النفط فيكتور 1 نفطًا إيرانيًا خاضعًا للعقوبات، واعترف جيالوز أوغلو أمام المحكمة بأن الشحنة كانت مُموّهة باستخدام أوراق مزورة تحمل توقيع قبطان الناقلة.
في أغسطس/آب 2020، اعترضت السلطات الأمريكية أربع ناقلات نفط تابعة لجيالوز أوغلو -
بيلا
، وبيرينغ، وباندي، ولونا - تديرها شركته إنترناشونال
مارين
سيرفيسز، وتمت مصادرتها، وفي المحكمة، اعترف جيالوز أوغلو بمعرفته بخرق العقوبات الإيرانية وتزوير الوثائق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مشروع سعات "الترانزيت" من شركة iq: خطوة لنقل العراق إلى محطة ربط دولية!
08:13 | 2025-03-07
انهاء تكليف مدير عام شركة تسويق النفط العراقي "سومو" (وثيقة)
03:36 | 2025-02-27
إعادة النظر بطلب لجوء عراقي بعد اكتشاف "خلط" محكمة بريطانية بين "ايران والعراق"
04:35 | 2025-03-21
اتفاق عراقي إيراني على تسيير 14 رحلة أسبوعيا لشركة "ماهان" عبر مطار النجف
04:20 | 2025-04-29
العراق
ايران
نفط ايراني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
محليات
37.32%
12:50 | 2025-05-20
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:50 | 2025-05-20
بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً
اقتصاد
24.17%
12:48 | 2025-05-19
بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً
12:48 | 2025-05-19
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
سياسة
20.15%
11:36 | 2025-05-20
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
11:36 | 2025-05-20
قصة "مذبحة ثانوية الكاظمية".. عبارة "يسقط صدام" تودي بـ632 شخصا للمجهول
محليات
18.36%
03:43 | 2025-05-20
قصة "مذبحة ثانوية الكاظمية".. عبارة "يسقط صدام" تودي بـ632 شخصا للمجهول
03:43 | 2025-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
اخترنا لك
الصمت مشاركة فعلية.. حماس: الاحتلال يضلل العالم بادعائه إدخال مساعدات لغزة
09:35 | 2025-05-21
مهندس صواريخ حزب الله.. من هو "برجي" المستهدف بغارة إسرائيل اليوم؟
09:31 | 2025-05-21
البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
06:39 | 2025-05-21
منظمات إنسانية: 14 ألف رضيع مهددون بالموت في غزة خلال يومين
05:53 | 2025-05-21
ماذا كشف الشرع عن "عملياته في العراق" خلال حديث مع سفير امريكي سابق؟
05:08 | 2025-05-21
رسميا.. إسبانيا تحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
04:35 | 2025-05-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.